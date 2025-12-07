レオナルド・ディカプリオ（51）は、映画「タイタニック」のヒットにより、「自分についての選択の主導権」を握れるようになったと感じているという。ケイト・ウィンスレットと共演した1997年のジェームズ・キャメロン監督作が大ヒットしたことで、キャリアの方向性が大きく変わったと振り返った。 【写真】美男美女！ケイト・ウィンスレットと２ショット デッドラインとのインタビューで、出演を後悔している作