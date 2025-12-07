『おとなの週末Web』は、手料理の魅力も紹介しています。中でもお酒好きなら、お供になる肴にもこだわりたいところ。自宅で作った様々な料理で「おとなの週末」を楽しんでいる年金生活の元男性編集者が、二十四節気に合わせ、自慢の酒肴を紹介します。「大雪」編をお楽しみください。年末年始の必需品「乾きもののつまみ」を手作りする古くからの生活暦、二十四節気は、読んで字のごとく1年を24の季節で示したもの。「冬至」から始