いくら良い出来事があっても、イヤな一言で台無しになる。――そんな偏りに疲れていませんか。快楽は鈍く、痛みは鋭い。私たちは何を手放せば、静かな満足を見失わずにすむのでしょう？。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。快楽を求めるより苦痛を