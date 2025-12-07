1983年に発売されたファミリーコンピュータは、今でこそ『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』を生んだ名機として知られているが、発売当初の1年間はまだそうした“大作”は存在していなかった。【写真】ファミコンブームの起爆剤に…41年前に発売された“伝説”のシューティングゲームでは40年前、ファミコンキッズはどんなゲームに熱中していたのか。当時のラインナップを振り返ると、忘れられた名作たちが家庭用