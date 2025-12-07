１２月６日に行われたＷ杯抽選で日本と同組となったオランダ代表主将のフィルジル・ファン・ダイクが取材に応じた。アウェーのリーズ戦で田中の同点弾を浴びて３−３のドローとなり、厳しい表情で試合直後の取材を受けていたが、Ｗ杯の話題になると笑顔を浮かべ「同組になったことでチームメートの遠藤と話をしたか」と聞くと「もちろん」と即答した。そして日本代表に関しては「アウトスタンディング（際立った）なチーム。