前編記事『「怒っている」のではなく「諦めている」…Z世代が上の世代に抱いている「意外な価値観」』より続く。大切にしたいのは周りの人たち社会を変える方向に注力するのではなく、個人がどう生き残るかの生存戦略に専念するーそう考えるZ世代は、「日本社会の一員」という意識すら希薄なのかもしれない。24歳の映画監督・木村ナイマ氏はこう吐露する。「私の実感では、日本社会を変えようとしている若者なんてほとんどいません