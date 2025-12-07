北海道の人気ブランド・ロイズから、お正月気分を華やかに彩る「ホローチョコ[かがみもち]」が数量限定で登場♡ホワイトチョコレートで作られたかがみもちの中には、紅白カラーのアーモンドチョコが入った遊び心たっぷりの一品です。直営店10店舗のみで販売され、付属の台紙を組み立てれば「三方」や「四方紅」と一緒に飾れる楽しさも♪鏡開きの日に割って食べる、新しいお正月の楽しみが広がります