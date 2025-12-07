◇イングランド・プレミアリーグリーズ3―3リバプール（2025年12月6日英国・リーズ）リーズのMF田中碧(27)がホームのリバプール戦で値千金の2戦連発弾を決めた。中2日の一戦で3試合ぶりに先発を外れたが、0―2の後半20分から出場すると、2―3の同アディショナルタイムに左CKのこぼれ球にファーサイドで左足を合わせる同点弾を決めた。プレミアリーグ初ゴールとなった3日のチェルシーに続く2試合連続の一撃。2026年W杯