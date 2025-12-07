日本を代表するサッカー選手の一人、香川真司。【写真】新婚ほやほや女優、やや難読の名字のルーツはドイツ・ブンデスリーガのドルトムントや、英国プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで活躍した後、現在はセレッソ大阪でミッドフィルダーとしてプレーしている。さて、「香川」という名字は香川県に多い。とくに県西部に多く、善通寺市では市で一番多い名字が「香川」である。歴史的に見ても讃岐国には室町時代から香川