＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞下部ステップ・アップ・ツアーの最終戦で優勝し、ファイナルQTからの出場となった藤井美羽（みう）は、トータル1オーバーと伸ばせずにQT62位で終えた。「風も出てきて翻ろうされてしまった」と3日目に「75」と後退。最終日も「73」と巻き返せなかった。【写真】政田夢乃さん、上位通過でこの笑顔QT独特の緊張感がのしかか