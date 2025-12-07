＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞ファイナルQTを9位で突破し、六車日那乃が来年の前半戦フル出場権を獲得した。「ホッとしました。気持ちがジェットコースターのようにアップダウンしていたけれど、本当に良かったです」と表情を緩ませた。【写真】六車日那乃の私服姿がかわいい5度目の挑戦だった昨年のプロテストで涙の合格。ただ、同年のQTは66位。注目