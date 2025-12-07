メンテナンス期間を活かして応援の旅に行きました！迎えた2026年12月7日、本日は羽生結弦氏31回目のバースデーということで、世間も国民的な喜びに包まれ、何と多くの企業・学校などもお休みとなっているとのことです。僕も前日のラブポーションサーティワン誕生日パーティーなどを楽しみつつ、清々しい朝を迎えたところ。さて、毎年待望の日ではありますが、同時に大いに頭を悩ませる日でもあります。僕は、推しに、何を贈ること