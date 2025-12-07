【写真】踏切には多くの注意書きが書かれていた誰にでも直面する可能性がある“事情”1989年の師走、東京郊外の踏切で80歳の男性が自ら死を選んだ。伴侶を亡くした後、娘夫妻との同居を経て長男夫妻のもとで暮らしていたが、近く老人ホームに入居する予定だったという。となれば、死を選んだ理由は、家庭内不和や自らの行く末に苦悩した結果と考えるのが一般的だ。大手紙は「八十歳の悲観」と報じ、巷では「家庭内でつまはじきに