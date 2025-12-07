ウインターミーティングを前に、レッドソックスは既に先発右腕ヨハン・オビエド投手（27）をFAではなくトレードで補強した。この動きが示すように、今年の先発投手市場ではトレードが主戦場となりつつあるとスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じている。複数の球団幹部によれば、先発投手のトレード市場は7月のトレード期限並み、もしくはそれ以上に活発だという。オフシーズンにはFA市場という選択肢があるにもかか