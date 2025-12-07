南青山にあるオルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」。2025年12月25日まで、ハローキティとコラボした期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HELLO KITTY」を開催しています。店内には、ハローキティの世界感とクリスマスシーズンのトキメキが詰まった、限定アイテムやイベントが目白押し。ハローキティを愛する記者が、今だけの特別なオルビスを体感してきました。どこもかしこもキティで溢