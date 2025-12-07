やる気が出ないときは、「とにかくやってみる」ことが脳を活性化させる最善の方法です。「初動の4分間」を意識し、まずは簡単なタスクから始める。それだけで、脳は自然に仕事モードへと切り替わります。話題の動画「50歳でも記憶力はアップ！加齢に勝てる脳トレ法」を公開した池田義博氏は、日本記憶力選手権大会で6回優勝。試験・資格・英語・ビジネスなど、あらゆる場面で結果を出すためのメソッドを紹介します。※本稿は、著書