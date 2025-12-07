受給開始時期が遅くなるなど、年金制度は改悪が続いています。老後の生活に不安がある人も少なくないでしょう。iDeCo（個人型確定拠出年金）を利用すれば、将来の年金を自力で増やすことができます。iDeCoは積み立てや投資のほか、節税もできるため、資産運用法として優秀です。※本稿は、永江将典『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』（ワン・パブリッシング）の一部を抜粋・編集したものです。iDeCoとは？ご存じ