現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦。６−１で圧勝を飾った。この試合で、圧巻の４ゴールを決めたのが上田だった。開始11分、左サイドからのクロスにヘッドで合わせて先制点を挙げると、20分にもドリブルでDFをかわして、右足のシュートを突き刺し、２点目を奪取する。チーム３点目のPKを獲得したストライカーは、42分にも左サイドか