バンコクで駐在員妻らに講演する前川由未子さん＝2024年1月（前川さん提供）夫の海外駐在に同行する「駐在員妻（駐妻）」と呼ばれる女性を支援しようと金城学院大講師で臨床心理士の前川由未子さん（36）＝名古屋市＝が今年、会社を立ち上げた。習慣や言語の違いに疲弊する女性は少なくない。自身も経験者で「同行に納得感を持ち、自分の人生にもプラスになったと思えるようになってほしい」と話している。（共同通信＝平等正裕