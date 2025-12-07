【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）【映像】川粼颯太、いきなり“飛び蹴り”！マインツのMF川粼颯太が試合終了間際の88分に途中出場。すると、ファーストプレーで相手選手と飛び蹴りのような形で接触し、ファンからは驚きの声があがった。日本時間12月6日のブンデスリーガ第13節で、マインツはホームでボルシアMGと対戦。前節フライブルク戦にて［3-4-2-1］の右WBで