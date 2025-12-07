出場機会に恵まれない選手に新たな活躍の場を提供するため、2022年から始まった「現役ドラフト」。今年度で4回目を迎えます。初年度からどう変化を遂げてきたのか、これまでの内容や選手らの活躍を振り返ります。▼2022年度：第1回現役ドラフト初年度には、今やチームの主力としても活躍する中日・細川成也選手（元DeNA）、阪神・大竹耕太郎投手（元ソフトバンク）が指名対象となり新天地へ。細川選手はDeNAに在籍した6年間で、1年