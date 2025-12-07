NHK総合「ファミリーヒストリー」が3日、放送された。女優仲里依紗（36）のルーツに迫った。仲は本名で活動している。「里依紗」に込められた意味があった。仲の父方の祖父はスウェーデン人のアクセル・フィリップソンさん。仲の誕生の3年後に亡くなっている。アクセルさんにとって孫となる仲が生まれた時は、大変喜んだという。アクセルさんはご機嫌な時に口ずさむ歌があった。「モナリザ〜モナリザ〜」と。仲の父雄史さんはその