中国・成都で開催卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）が6日、中国・成都で行われ、日本はステージ2で中国と対戦し、5-8で敗れた。日中関係の悪化から、日本選手への風当りが強い今大会だが、中国メディアは18歳・松島輝空（木下グループ）の対応を称賛している。中国に敗れて今大会8試合目で初黒星を喫した日本。第3試合の男子シングルスでは、世界ランク8位の松島が意地を見せ、同7位の梁靖崑に勝利した。日中関係が悪化し