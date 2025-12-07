789万回以上再生され79万以上の「いいね」を獲得しているのは、『ぴえん顔』でお世話を拒否する猫の姿。見届けた視聴者からは「ギュッと抱きしめたいです」「可愛すぎてスマホたべた」「しょんぼり顔なの可愛すぎる」など、コメントが殺到していました。 【動画：猫が苦手な『爪切り』をしようとしたら…『ぴえん顔で訴えてくる』たまらない光景】 猫が苦手なものといえば？ TikTokアカウント「korokeke」に投稿されたのは、グ