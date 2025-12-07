庭のお手入れや買い物など、日々の家事をお得に代行してくれるサービスが愛知県に。その価格は…なんと5分110円から！その名も「御用聞き」。 【写真を見る】5分110円からの家事代行サービス ｢買い物｣では食品ブランドまで指定可能 ｢イベントの付き添い｣｢虫の駆除｣などの依頼も “出来る限り対応” 例えば、切れてしまった電球の交換や、換気扇の取り換えといった作業は、10分220円。ちょっとしたゴミ出しのお手伝い