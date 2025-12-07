宝塚歌劇団元星組トップスターの麻路さきが、大阪市内で「エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート」のインタビューに応じた。 【写真】現役当時と変わらぬ包容力を見せる麻路さき 『ベルサイユのばら』に並んで、宝塚を代表する作品のひとつ『エリザベート』が初演されて、2026年で30年。それを記念して、ガラコンサートが行われる。初演は当時の雪組トップスタ&#