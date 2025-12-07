AI生成コンテンツが大量に生み出されるようになり、新しく登場したコンテンツがAI製なのかどうかを見分けるという文化も発展しました。新たな調査により、音楽に関しては、AI製かどうかを判断するのは非常に困難である可能性が示唆されました。Deezer and Ipsos study: AI fools 97% of listenershttps://newsroom-deezer.com/2025/11/deezer-ipsos-survey-ai-music/音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerは調査会社のIpsos