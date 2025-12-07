◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。鹿島ＯＢの鈴木隆行氏が、今シーズンの鹿島の戦いを振り返った。＊＊＊今季の鹿島はとてもまとまっていて、一丸となったいいチームだった。実績十分の鬼木監督が来て、選手「あとは自分たちがやるしかない」