元プロレスラーの小橋建太が完全プロデュースするプロレス興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ」が７日、来年４月１６日に後楽園ホールで１１回目の開催が決定した。第１０回大会となった今年と同じく東京ドームとタッグを組み後楽園ホール創業記念日で開催する。第一弾参戦選手として“太陽神”Ｓａｒｅｅｅの参戦が決定。対戦相手は未定だが３ＷＡＹマッチに出場する。