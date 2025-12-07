ストックホルムの日本人補習学校で講演する京都大特別教授の北川進さん＝6日（共同）【ストックホルム共同】ノーベル化学賞に決まった京都大特別教授の北川進さん（74）は6日午後、ストックホルムの日本人補習学校を訪れ、同校に通う小中学生に講演した。科学者の面白さは「誰も持っていない物を自分で作れる。説明できるのは私だけしかいないこと」だとし、「パイオニアにならなあかん」と熱く呼びかけた。北川さんは、近畿大