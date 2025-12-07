米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は6日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブでパー71とパー72の2コースを使って第2ラウンドが行われ、西村優菜は71で回り、通算6アンダーで7位につけた。69だった桜井心那が5アンダーで9位、72の渋野日向子は3アンダーで18位、74の伊藤二花は4オーバーで84位。最初の4日間で2コースを2度ずつ回り、65位タイまでが最終ラウンドに進出。25位タイまでが来季の出場資格を得る