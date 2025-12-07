24歳の誕生日に初の写真集『Lovender』をリリースした、俳優で、ダンスボーカルグループ・WILD BLUEのリーダーでもある山下幸輝さん。ほぼ無名の存在から、2022年に放送されたドラマ『君の花になる』（TBS系）に大抜擢されると、人懐っこさと静謐さをあわせ持つ不思議な魅力に虜になる人が続出。俳優としてオファーが殺到しただけでなく、アーティストとしてデビューも果たすなど、あっという間にスターダムを駆け上がっていった。