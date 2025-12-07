『冬は腎臓に大ダメージ…健康を左右する「３つの数値」が軒並み悪化する季節なワケ』でも解説したように、冬は腎臓にとってつらい季節だ。そんな時期こそ、腎臓を活性化させるトレーニングで大事な臓器を保護したい。専門家におすすめの方法を聞いた。上月正博（こうづき・まさひろ）／1956年、山形県生まれ。東北大学名誉教授。山形県立保健医療大学理事長・学長。専門は内科学、リハビリテーション医学。『腎臓大復活』など著書