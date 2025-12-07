サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会で返還されたトロフィー＝5日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は6日、2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の試合日程詳細を発表し、1次リーグF組の日本は来年6月14日午後3時（日本時間15日午前5時）に米テキサス州ダラスでオランダとの初戦に臨む。チュニジアとの第2戦は6月20日午後10時（日本時間21日午後1時）にメキシコのモンテレイ