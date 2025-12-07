香港特別行政区政府は12月5日、高層住宅群で起きた大規模な火災に関する調査や支援などの最新状況について記者会見を行いました。陳国基政務司長によれば、警察と廉政公署（ICAC：汚職捜査機関）は既に共同作業グループを設立し、事件について全面的な刑事調査を行っています。これまでの調査で、火災が起きた住宅群で行われていた工事では、防火基準を満たさない保護ネットが意図的に使用されていたことが分かりました。現在まで