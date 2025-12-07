「タリーズコーヒー」は、12月12日（金）11時00分から、数量限定の福袋「2026 HAPPY BAG」を、「タリーズ 公式オンラインストア」と「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」で発売する。【写真】「鳥獣戯画かや生地ふきん」も！バリエーション豊かな“福袋”の一覧■内容の異なる各4種類を展開今回登場するのは、限定のコーヒーやオリジナルグッズなど、オンラインショップでしか手に入らない特別なアイテムを詰め込んだ福袋、