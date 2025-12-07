アラベス戦で攻め込むレアル・ソシエダードの久保（中央）＝ビトリア（共同）【ビトリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで6日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのアラベス戦に先発し、0―1の後半33分に退いた。チームはそのまま敗れた。