※2025年10月撮影トップ画像は、境内の巨大な鬼瓦。かつて本堂の屋根にのっていたのでしょうか。左奥に庚申塔が列んでいます。上で見えていた庚申塔です。※2025年10月撮影左から2基目、青面金剛像がクリアにわかる塔は、寛保3年（1743年）10月の庚申塔。流山市内の庚申塔で祈願名があるのは寛文2年（1662）〜文化9年（1812）のものです。この祈願名で何を願って庚申塔が建てられたのかが分かります。この塔には「奉造立庚申講中為