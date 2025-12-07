フェイエノールトFW上田綺世が4ゴール目! 6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場すると、前半11分にヘディングで先制点、20分にドリブルシュートで追加点、42分にはヘディングでハットトリックを達成。そして後半10分に4点目を沈めた。すでに前半だけでハットトリックを達成していた上田は後半10分、左CKのキックに上田がヘディングシュートで合わせてゴールネットを揺らす。チーム5点目で5-0と点差を広