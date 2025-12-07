フェイエノールトFW上田綺世がハットトリック! 6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場すると、前半11分に先制点、20分に追加点、そして42分に3点目を決めた。前半42分、上田は左サイドからのクロスにヘディングシュート。ゴールに決め切り、10月19日の第9節以来となる自身2度目のハットトリックを達成した。上田は前半11分にもヘディングシュートで先制。20分にはドリブルシュートから2点目。36分には