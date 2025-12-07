大会名：ヒーローワールドチャレンジ期間：12/4～12/7コース：アルバニーヤード：7449パー：72 試合の詳細データはこちら≫ ヒーローワールドチャレンジ の第3ラウンドが、06日、 アルバニー（7449ヤード、パー72）で行われた。セップ ストレイカ（オーストリア）は 8アンダーでラウンド。トータル17アンダ&#1254