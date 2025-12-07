本日12月7日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ムロツヨシ、小手伸也、新木優子が登場！オープニングトークでは、ゲスト3人がSixTONESとの意外な関係を告白。SixTONESと初共演のムロはジェシーに嫉妬!? ジェシー主演のミュージカルを「怖くて見に行けなかった」と明かすムロの思いとは？一方の新木は、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』で共演中の森本慎太郎から撮影現場での天然エピソー