◇エディオン ディスタンスチャレンジin大阪2025(6日、ヤンマースタジアム長居)女子3000m、5000mなどで日本記録を保持する田中希実選手(TeamNB)が約3年ぶりに女子10000mに出場。日本歴代7位の30分54秒40を記録しました。「設定タイムの31分半ぐらいで走れれば御の字かなと思っていた」と話す田中選手は、海外勢もそろう3組目に登場。3位集団で5000mを15分43秒ほどで通過し、設定タイムより速いペースで進みます。後半はさらに設定