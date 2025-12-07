世界中で大ヒットを記録した長編アニメーション作品の続編『ズートピア２』で声優に初挑戦した俳優の江口のりこ。今年は主演ドラマ『ソロ活女子のススメ5』（テレビ東京系）が放送されたほか、舞台や映画、ドラマなど大活躍の1年となった。声優について「またやりたいです。すごく楽しかった」と振り返る彼女が、夢中で挑んだ収録やアメリカでのワールドプレミア、さらに本作の魅力について語った。【写真】江口のりこが声を担当