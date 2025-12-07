◆プレミアリーグ第１５節リーズ３−３リバプール（１２月６日、英国・リーズ、エランド・ロード）英国では６日、プレミアリーグ第１５節が７試合行われ、日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズはホームで日本代表主将遠藤航（３２）所属のリバプールと対戦。前節のチェルシー戦で見事なミドルで２点目を奪い、３−１勝利に貢献した田中だったが、この試合はベンチスタート。遠藤もベンチからキックオフのホイッスルを聞