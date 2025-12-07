病気や怪我に遭った人を励ましたり、慰めるために訪問するのがお見舞いではないでしょうか。今回は筆者の知人Mさんの夫が入院した際に経験した、身近な人のドン引きなお見舞いのお話です。 妻が付き添っているのに夫の世話を焼こうとする義妹 Mさんは当時、旦那さんが事故に遭って入院していたため仕事を休んで付き添っていました。命に別状はなく、1週間程度の入院で済むということでした。事故の連絡を受けた時は生きた心地が