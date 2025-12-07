◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山競馬場・芝３６００メートル、良）師走の長距離決戦、第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２は６日、中山競馬場で行われ、２番人気のホーエリートが牝馬として３９年ぶりの勝利を飾った。先週のジャパンＣで入線後に落馬負傷した戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝は休まず騎乗し、師弟コンビで重賞初Ｖへ導いた。ゴール後に戸崎がつくったグーサインが全てを表していた。これま