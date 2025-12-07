YouTuberのゆたぼん（16）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。入院したことを報告した。 【写真】点滴＆包帯姿が痛々しい ゆたぼんは、両手に包帯を巻き、ベッドに横たわりながら点滴を受けている病床の写真ともに「【悲報】入院することになりました。SNSしばらく休みます。また詳しく報告します」とつづった。この日午前までは“通常モード”でＸを更新しており“緊急入院”したことがうかがえる。 コ