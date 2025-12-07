昇格プレーオフは千葉ー大宮、徳島ー磐田J2のJ1昇格プレーオフはリーグ戦3位のジェフ千葉、4位の徳島ヴォルティス、5位のジュビロ磐田、そして6位の大宮アルディージャによって争われる。準決勝は3位vs6位、4位vs5位の一発勝負で、90分で同点ならリーグ戦上位のクラブが勝ち上がる。このレギュレーションが、これまでも色々なドラマを生んできた。基本はホーム側が有利だが、引き分けでもOKという心理面の歪みが、相手に付け入