「もういいよ、このオープニング映像！キャピキャピした感じ、違うんだから、内容と！もっと深いでしょ」狩野英孝は、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』の折り返しとなる第6話のオープニングを見ながらそう言った。狩野は本作の副音声コメンタリーを担当している（TVerでは狩野本人の映像付きで配信されている）。『まどマギ』シリーズはまったくの初見で、最初にオファーが来たときは「い